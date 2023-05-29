رئيس جامعة كفرالشيخ: توفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات

عقد مجلس جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، اليوم، جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدارسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبدالله غلاب المستشار القانوني للجامعة.

واستهل الدكتور عبدالرازق دسوقي، الجلسة بتقديم التهنئة للدكتور أماني شاكر، لصدور القرار الجمهوري بتعيينها نائباً لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح فى مهام منصبها الجديد، كما وجه لها الشكر على ما قدمته لكلية التربية النوعية من جهود خلال الفترة الماضية.

كما وجه الشكر والتقدير الى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب وعلى رأسها الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، والدكتورة مني عبدالعاطي وكيل لجنة التعليم بالمجلس، للدعم المستمر لجامعة كفر الشيخ.

وفي كلمته، قدم اللواء جمال نورالدين التهنئة للدكتور اماني شاكر لتعيينها نائباً لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووجه لها الشكر على ما تقدمه من أعمال للمجلس القومي للمرأة من خلال منصبها كمقرر للمجلس فرع كفر الشيخ، كما تحدث عن التطورات التي شهدتها المحافظة، وتوفير وحدات سكنية وتجارية جديدة تخدم مواطني محافظة كفر الشيخ.



واستعرض رئيس الجامعة، خلال الجلسة متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي بدأت خلال شهر مايو الجاري وأكد حرص الجامعة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.



وجه رئيس الجامعة أيضا برفع حالة الطوارئ في الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية والتمريض وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية، لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات، كما وجه عمداء الكليات بضرورة التواجد الدائم أثناء أيام الامتحانات.



وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بالجهود الكبيرة التي توليها القيادة السياسية في توفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوي حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.



كما وجّه رئيس جامعة كفرالشيخ، أيضًا، بتكثيف جهود الجامعة مؤكدا استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى المحافظة.