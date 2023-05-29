كشف وعلاج مجاني لـ2296 في قريتين بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً في المناطق النائية، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، والتي تقوم بتنفيذها مديرية الشؤون الصحية.

وتم تنظيم قافلتين طبيتين داخل قرية بنبان التابعة لمركز دراو، وقرية المنار التابعة لمركز نصر النوبة، واستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين في كل قرية.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هذه القوافل الطبية نجحت في إجراء الكشف الطبي والعلاجي لـ 2296 مواطن ومواطنة.

وأشار إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

القوافل الطبية