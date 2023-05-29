الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كشف وعلاج مجاني لـ2296 في قريتين بأسوان

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً في المناطق النائية، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، والتي تقوم بتنفيذها مديرية الشؤون الصحية.

وتم تنظيم قافلتين طبيتين داخل قرية بنبان التابعة لمركز دراو، وقرية المنار التابعة لمركز نصر النوبة، واستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين في كل قرية.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هذه القوافل الطبية نجحت في إجراء الكشف الطبي والعلاجي لـ 2296 مواطن ومواطنة. 

وأشار إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية. 

 

القوافل الطبية
القوافل الطبية
القوافل الطبية
القوافل الطبية
إجراء الكشف الطبي أسوان التخصصات المختلفة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان القوافل العلاجية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

رابط بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثانى

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2023 (صور)

أبرزها إلغاء البوفيه المجانى.. خطة "النقل" لترشيد النفقات والحفاظ على الميزانية

قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيًا بالمدارس العسكرية

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق