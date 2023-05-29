الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن 5 سنوات لـ15 متهما بالتنقيب عن الآثار في القليوبية

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمود منير خليل، وأمير المؤمنين حسن حسن، وأمانة سر محمد شهاب، بالسجن لمدة 5 سنوات لـ15 متهما، وتغريم كل متهم مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه، لاتهامهم بالقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 34261 لسنة 2022 جنح قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3845 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "ع ف س"، 60 سنة، و"ص م ف"، 47 سنة، و"ف ص م"، 41 سنة، و"م ع ع"، 35 سنة، و"ح ع إ"، 57 سنة، و"أ ع أ"، 45 سنة، و"ع ح إ"، 42 سنة، و"س س م"، 55 سنة، و"ر إ ع"، 51 سنة، و"ع ع م"، 44 سنة، و"م ك ف"، 29 سنة، و"ح إ م"، 42 سنة، و"ر ق أ"، 51 سنة، و"ن م م"، 46 سنة، و"أ م ح"، 63 سنة، لأنهم في يوم 25 نوفمبر 2022 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة أجروا أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص من الجهة المختصة، وكان ذلك باستخدام أدوات على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، تلقى جهات الأمن بلاغا من الأهالي بوجود أشخاص يقومون بأعمال الحفر والتنقيب على الآثار بمنزل المتهم الأخير، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وجرى ضبط المتهمين جميعا أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل المنزل ووجود سيارة خارج المنزل.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بقيامهم بأعمال الحفر للتنقيب عن الآثار والسيارة الموجودة خارج المنزل لأعمال المراقبة، وأن مالك المنزل هو المتهم الخامس عشر وعلى علم بأعمال الحفر.

أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار الحفر والتنقيب عن الآثار التنقيب عن الآثار السجن 5 سنوات المستشار أيمن كمال عرابى جنايات شبرا الخيمة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

رابط بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثانى

مصدر بتعليم القاهرة: نتيجة الشهادة الإعدادية أمام المحافظ خلال ساعات

الأن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان 2023 برقم الجلوس فقط عبر الدستور

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى الإسكندرية 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة في رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق