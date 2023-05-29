فاز عليهم 4/ صفر مرتين.. الأهلى لا يعرف الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

تحمل مباراة، اليوم، بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا الرقم 6 في تاريخ المواجهات بين الفريقين، وشهدت المواجهات الخمس الماضية تفوقا للأهلي الذي فاز 3 مرات وانتهت مباراتان بالتعادل، وسجل الأهلي 12 هدفا مقابل هدفين ففقط لسيراميكا كليوباترا.

في موسم 2020/ 2021 التقي الفريقان لأول مرة في مباراة الدور الأول يوم 8 يناير 2021 باستاد السويس الجديد وفاز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما محمود كهربا ووليد سليمان في الدقيقتين 79 والسادسة من الوقت بدل الضائع.. وفي مباراة الدور الثاني يوم 7 أغسطس 2021 باستاد السلام حقق الأهلي فوزا كبيرا بأربعة أهداف نظيفة سجلها ياسر إبراهيم ومحمد شريف من ركلة جزاء وطارق سامي مدافع سيراميكا كليوباترا في مرماه ومحمد مجدي أفشة في الدقائق 5 و54 و72 و79، وشهدت المباراة قيام الحكم أمين عمر بطرد عامر عامر حارس مرمى سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 19 .

في موسم 2021/ 2022 أقيمت مباراة الدور الأول يوم 30 أبريل 2022 باستاد المقاولون العرب وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق وتقدم باسم مرسي لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 87 وتعادل محمد مجدي أفشة للأهلي من ركلة جزاء احتسبها الحكم نادر قمر الدولة في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع.. وفي مباراة الدور الثاني يوم 30 أغسطس 2022 فاز الأهلي بأربعة أهداف نظيفة سجلها أحمد سيد غريب ورامي ربيعة من ركل جزاء والموزمبيقي لويس ميكسيوني ورأفت خليل في الدقائق 35 و68 و72 و78 وشهدت المباراة قيام الحكم أحمد جمال بطرد كوامي بونسو لاعب سيراميكا كليباترا في الدقيقة 66.

المواجهة الخامسة بين الفريقين كانت يوم 28 ديسمبر 2022 في مباراة الدور الأول للموسم الحالي وانتهت بالتعادل 1-1 وتقدم أحمد رمضان بيكهام لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 45 وتعادل التونسي علي معلول للأهلي من ركلة جزاءاحتسبها الحكم إبراهيم نور الدين في الدقيقة 78.