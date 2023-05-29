الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فاز عليهم 4/ صفر مرتين.. الأهلى لا يعرف الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

الأهلى يتفوق فى تاريخ
الأهلى يتفوق فى تاريخ مواجهاته مع سيراميكا كليوباترا

تحمل مباراة، اليوم، بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا الرقم 6 في تاريخ المواجهات بين الفريقين، وشهدت المواجهات الخمس الماضية تفوقا للأهلي الذي فاز 3 مرات وانتهت مباراتان بالتعادل، وسجل الأهلي 12 هدفا مقابل هدفين ففقط لسيراميكا كليوباترا.

في موسم 2020/ 2021 التقي الفريقان لأول مرة في مباراة الدور الأول يوم 8 يناير 2021 باستاد السويس الجديد وفاز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما محمود كهربا ووليد سليمان في الدقيقتين 79 والسادسة من الوقت بدل الضائع.. وفي مباراة الدور الثاني يوم 7 أغسطس 2021 باستاد السلام حقق الأهلي فوزا كبيرا بأربعة أهداف نظيفة سجلها ياسر إبراهيم ومحمد شريف من ركلة جزاء وطارق سامي مدافع سيراميكا كليوباترا في مرماه ومحمد مجدي أفشة في الدقائق 5 و54 و72 و79، وشهدت المباراة قيام الحكم أمين عمر بطرد عامر عامر حارس مرمى سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 19 .

في موسم 2021/ 2022 أقيمت مباراة الدور الأول يوم 30 أبريل 2022 باستاد المقاولون العرب وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق وتقدم باسم مرسي لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 87 وتعادل محمد مجدي أفشة للأهلي من ركلة جزاء احتسبها الحكم نادر قمر الدولة في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع.. وفي مباراة الدور الثاني يوم 30 أغسطس 2022 فاز الأهلي بأربعة أهداف نظيفة سجلها أحمد سيد غريب ورامي ربيعة من ركل جزاء والموزمبيقي لويس ميكسيوني ورأفت خليل في الدقائق 35 و68 و72 و78 وشهدت المباراة قيام الحكم أحمد جمال بطرد كوامي بونسو لاعب سيراميكا كليباترا في الدقيقة 66.

المواجهة الخامسة بين الفريقين كانت يوم 28 ديسمبر 2022 في مباراة الدور الأول للموسم الحالي وانتهت بالتعادل 1-1 وتقدم أحمد رمضان بيكهام لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 45 وتعادل التونسي علي معلول للأهلي من ركلة جزاءاحتسبها الحكم إبراهيم نور الدين في الدقيقة 78.

الدوري المصري الممتاز الاهلى سيراميكا كليوباترا محمود كهربا محمد مجدي أفشة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

رابط بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثانى

مصدر بتعليم القاهرة: نتيجة الشهادة الإعدادية أمام المحافظ خلال ساعات

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى الإسكندرية 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

الأن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان 2023 برقم الجلوس فقط عبر الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله