الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل حبس أبوين تعديا علي طفليهما بالضرب والكي في المحلة

احد الضحايا
احد الضحايا

أصدر المستشار أحمد ياسر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة، بحبس المدعو"ابراهيم .ح" 42 سنة وزوجته "م.ن" 37 سنة (زوجه الاب) ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاعتداء على طفلين بالضرب المبرح بالعصا والحزام والكي بالنار وحلق شعرهما وتعريض حياتهم للخطر الشديد.


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من المقدم خالد عامر مأمور مركز شرطة قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوردو للتعدين اهالي دائرة القسم بوجود طفلين بالشارع وعليهما آثار تعذيب ويخافان من اي شخص يقترب منهما.

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وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم التقابل مع عن الطفلين وتبين من المعاينة الأولية وجود كدمات وسحجات وجروح قطعية وسطحية بالرأس الطفلة "روضة .ا"12 سنة وشقيقها "اياد .ا"9 سنة جراء الاعتداء السافر علي أيدي زوجه الاب طوال أكثر من 15 يوم متواصلة.

وتم إخطار اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، بورد بلاغ بالعثور علي شقيقين دون السن بهما أصابات ظاهرة بالحيم والوجه، وتنين انهم شقيقين، وان المتعدين عليهما هنا الابوين، وعلي الفور وجه مدير الامن، مدير المباحث الجنائية اللواء ياسر عبد الحميد، بسرعة ضبط المتهمين وتقديمها للنيابة العامة ومنها للمحكمة لمعاقبتهما علي ما اقترفته من جرائم في حق الطفلين.

 

وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ظبط المتهمين وهما الزوج والزوجة والدي الطفلين وبمواجهتهما إعترفا بأنهما من قاما بحرب وحي وضرب الطفلين بحجة تأديبهما تم تحرير المحاضر اللازمة واحال قسم شرطة اول المحلة، القضية للنيابة العامة والتي أصدرت قرارها المتقدم بحبس والدي الطفلين وعرض الطفلين علي الطب الشرعي.

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أحداث الواقعة أجهزة الأمنية الأجهزة الأمني الاعتداء على طفلين الأجهزة الأمنية القيادات الأمنية اللواء محمد عمار اللواء ياسر عبد الحميد الطب الشرعي

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