الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين يوقع وثيقة انسحاب روسيا من معاهدة عسكرية مع أوروبا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، على قانون انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا بحسب بيان للكرملين.

وأصدر بوتين بداية الشهر الجاري، مرسوما حول عزم روسيا الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وتم تعيين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ممثلا للرئيس عند النظر في المبادرة أمام البرلمان الروسي بمجلسيه، وذلك وفق قناة روسيا اليوم.

وكانت موسكو قد وقعت معاهدة القوات التقليدية في أوروبا في باريس عام 1990، وفي عام 1999 تم توقيع نسخة محدثة في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في اسطنبول، فيما صدقت روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأوكرانيا على النسخة المعدلة فقط، بحسب "روسيا اليوم"

وفي عام 2007، علقت روسيا مشاركتها في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، حتى تصدق دول حلف الناتو على الاتفاقية وتبدأ في تنفيذ هذه الوثيقة بحسن نية.

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