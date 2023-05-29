حاكم بيلجورود: يجب ضم خاركوف إلى روسيا لمنع الهجمات الأوكرانية

قال حاكم بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الاثنين، أنه يجب ضم خاركوف إلى روسيا لمنع الهجمات الأوكرانية، وذلك وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

جدير بالذكر أن الإدارة العسكرية الأوكرانية أكدت ، فجر اليوم الإثنين، تعرض العاصمة كييف لهجوم جوي بالمسيرات وصواريخ كروز، ليتم تدمير 40 هدفا جويا من قبل قواتنا ووسائل الدفاع الجوي، فيما مرت 18 ساعة فقط على أكبر هجوم شنه الروس على كييف.

وفي وقت سابق أعلن حاكم بيلجورود، الأربعاء الماضي، أن المنطقة الروسية المحاذية لأوكرانيا، قد تعرضت الليلة الماضية إلى هجمات عديدة بطائرات مسيرة أوكرانية، وألحقت أضرارا بمركبات ومنازل ومبان عامة في المنطقة لكن لم تسجل إصابات.