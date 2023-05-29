الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

منظمة الفاو

"فاو": 18 دولة ستعاني من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي

الجوع
الجوع

حذرت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” من زيادة حدة انعدام الأمن الغذائي حول العالم ليضرب 18 بؤرة عبر العالم ستعاني من المجاعة.

ودعا تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح ومنع المجاعة والموت في هذه النقاط مؤكدا أنه من المتوقع تفاقم الجوع بين شهري يونيو ونوفمبر 2023.

ووفقا للتقرير تشمل البؤر الساخنة المرشحة للأزمات أفغانستان، وبوركينا فاسو، وهايتي، ومالي، ونيجيريا، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، واليمن، فقد حلت هذه الدول في أعلى مستويات المخاطر من حيث انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وحذر التقرير الأممي من مخاطر  الأزمة السودانية، وآثارها السلبية على البلدان المجاورة، وكذلك تواصل الصدمات الاقتصادية، وإغراق البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في أزمات عميقة,

وكشف التقرير الدولي عن أن جميع "النقاط والبؤر الساخنة" السابقة  بها مجتمعات معرضة لخطر الظروف الكارثية فهم في مستويات قصوى من انعدام الأمن الغذائي ويواجهون عوامل قد تفاقم ذلك بشكل خطيرة.

المجاعة الغذائى الفاو الامن السودان

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