تجديد حبس المتهم بقتل سائق فى الجيزة بسبب معاكسة شقيقته

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس المتهم بقتل سائق فى الجيزة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كانت قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل سائق فى الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب معاكسة شقيقته، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية، بسرعة التحريات حول الواقعة، لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل مقتل سائق على يد عامل، حيث تبين أن شقيقة المتهم تعرضت للمعاكسة خلال تنظيف مسكن المجني عليه، مما دفعها للاستعانة بشقيقها، وكشفت له عن تعرضها للمعاكسة من جانبه.

وتوصلت التحريات إلى أن شقيق السيدة تشاجر مع القتيل، واعتدى عليه بآلة حادة، مما أسفر عن مقتله، وتم معاينة مسرح الجريمة، وانتداب المعمل الجنائي، لإعداد تقرير وضمه للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بدائرة قسم الجيزة.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن عامل أنهى حياة سائق بالاعتداء عليه بآلة حادة، نتيجة معاكسة المجنى عليه لشقيقة المتهم.