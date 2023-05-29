الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط لص يسرق دراجة نارية بأسلوب قطع الأسلاك

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، حال شروعه فى سرقة دراجة نارية بأسلوب "قطع الأسلاك" باستخدام سلاح أبيض حال ركنها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول. 

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول")، لقيامه بسرقة (آخر "يحمل جنسية ذات الدولة") بالإكراه باستخدام سلاح أبيض حال سيره بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض بالطريق العام.

الأجهزة الأمنية محافظة القاهرة سرقة دراجة نارية

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