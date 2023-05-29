الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز "النوبارية الجديدة" يعلن تشغيل مشروع النقل الداخلي

صورة للسيارات
صورة للسيارات

أعلن المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، عن بدء التشغيل التجريبي لمشروع النقل الداخلي بالمدينة لخدمة سكان المدينة باستخدام سيارات الفان 7 ركاب للعمل بمنظومة النقل الداخلي بالمدينة.  

ووجه المهندس أحمد إسماعيل، إدارة الموقف بتجهيز خطوط السير ليكون الخط رقم 1 خاص بالحي الأول، والخط رقم 2 خاص بالحي الثاني، والخط رقم 3 خاص بمنطقة ابني بيتك مرورا بالفاصل ما بين المنطقة السكنية والصناعية وذلك كمرحلة أولى وفقاً للسيارات المتوفرة، لافتاً إلى أنه تم إعلان مسار كل خط على السيارات وبدء التشغيل، وأنه سيتم استكمال باقي الخطوط تباعاً وقد تم اعتماد تعريفة موحدة قيمتها 3 جنيهات للخط.

وقاد المهندس أحمد إسماعيل، حملة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات والسحب والاسترداد وإزالة الإشغالات والظواهر العشوائية والمخالفات بالمدينة، بالاشتراك مع شرطة التعمير ومسئولي الجهاز والإدارات المختصة.

وأشار المهندس أحمد إسماعيل، إلى أن الحملة أسفرت عن سحب واسترداد 8 محال تجارية بالسوق التجارية بالحي الأول وذلك لمخالفة شروط التعاقد والتخصيص، كما قامت الحملة بغلق وتشميع عدد من البدرومات المخالفة بقطع أراضٍ سكنية لتغيير الاستخدام، كما تم تشميع بدروم بمول تجاري على طريق مصر/اسكندرية الصحراوي، لمخالفة شروط التخصيص والتعاقد والنشاط المستخدم.

وأضاف رئيس جهاز النوبارية الجديدة، أن الحملة أسفرت أيضاً عن غلق وتشميع 12 محلاً تجارياً ومخزن وذلك لمخالفتها النشاط المخصص للمكان والعمل بدون رخصة التشغيل، وكذا تنفيذ قرار إخلاء إداري لإحدى الوحدات المخصصة للتضامن الاجتماعي، التي قد استولت عليها إحدى الجمعيات بطريقة غير شرعية، وتم تسليم الوحدة لوزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، بجانب رفع عددٍ من الإشغالات والتعديات من أمام المحال التجارية المخالفة والشوارع والميادين.

وطالب المهندس أحمد إسماعيل، جميع أصحاب المحال والمولات التجارية والمنشآت الصناعية بالالتزام بالنشاط المخصص للمكان والالتزام بقوانين ولوائح الدولة في إصدار رخص التشغيل وموافقات الحماية المدنية والموافقات البيئية والصحية.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة النوبارية، أن مركز إصدار رخص التشغيل للمحال التجارية بالجهاز ( بالمركز التكنولوجى ) يستقبل طلبات أصحاب المحال لإصدار رخص التشغيل فى مواعيد العمل الرسمية بالجهاز، موجهاَ بتسهيل اجراءات ترخيص المحال  العامة بمدينة النوبارية الجديدة وفقاً للقانون.

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اسكندرية الصحراوي احمد اسماعيل التشغيل التجريبى التضامن الاجتماعي الظواهر العشوائية النوبارية الجديدة حملة مكبرة

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