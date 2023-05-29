الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أزمة في القروض والمعيشة.. تداعيات تخلف واشنطن عن سداد الديون يؤرق الأمريكيين

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي

قالت صحيفة" أس" الإسبانية، إن تداعيات تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون ستكون وخيمة بالنسبة للشعب الأمريكي لا سيما وأن العديد من الخبراء الاقتصاديين يتوقعون تخلف واشنطن عن السداد.

أزمة سقف الدين 

وقالت الصحيفة، إنه من الصعب تحديد ما يمكن أن يحدث بالضبط لو تخلفت الولايات المتحدة عن السداد، كما لم يحدث من قبل ولكن من المؤكد سيكون هناك زيادة في تكاليف الاقتراض والتي ستجبر عامة الناس على دفع أسعار فائدة أعلى لأشياء مثل قروض الأعمال والسيارات والعقارات، وكذلك على أرصدة بطاقات الائتمان.

ومع تقلص الميزانيات العمومية في جميع المجالات، شبّه تقرير أجرته وكالة موديز Moody's Analytics في عام 2023 الوضع بالركود العظيم، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينخفض بنسبة 4%، وكذلك تراجع ثروة الأسرة بمقدار 12 تريليون دولار وانخفاض سوق الأسهم بنسبة تصل إلى الثلث مع اختفاء ستة ملايين وظيفة وارتفاع معدل البطالة إلى 7%.

وعلى الصعيد الدولي، سيتأثر الاقتصاد العالمي بشدة أيضًا نظرًا لأن الدولار هو الاقتصاد الاحتياطي العالمي ومع عدم قدرة البلدان على البيع لأحد شركائها التجاريين الرئيسيين الذين لن يكونوا قادرين على الشراء بقدر ما كان في الماضي، سيرتفع سعر السلع في جميع المجالات.

وقالت الصحيفة، إنه من المحتمل أن يتم تمرير صفقة الدين من خلال الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء القادم ولكن ستكون هناك حاجة إلى نتيجة إيجابية لضمان عدم نفاد أموال الولايات المتحدة وقدرتها على الاحتفاظ بالتزاماتها المالية بعد 5 يونيو وسيتعين على قادة الكونجرس من كلا الجانبين القيام بواجبهم لإقناع عدد كاف من أعضائهم للتصويت لصالح الاتفاقية، والتي تتضمن بعض البنود التي لا يحبها المشرعون في كل حزب نظريًا.

هذا وسبق وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن الاتفاق النهائي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لرفع سقف الديون الأمريكية يتجه الآن إلى الكونجرس، داعيا "المجلسين إلى تمرير الاتفاق".

وقال بايدن في ظهور قصير أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض: "أعتقد أنها خطوة مهمة حقا إلى الأمام"، مضيفا، "أن الاتفاق يزيل تهديد حدوث تعثر كارثي عن الطاولة".

تداعيات الديون واشنطن الولايات المتحدة سقف

الأكثر قراءة

إحالة عاطل أنهى حياة سائق وأصاب آخر بالمقطم للجنايات

كل ما تريد معرفته عن صافي الاحتياطيات الدولية في مصر

افتتاح دورة الطاقة الذرية التدريبية بمشاركة 8 دول عربية

"الزراعة" تكشف تفاصيل خطة زراعة 4 ملايين فدان بمحصول القمح

رئيس الوزراء يُوجه بالتوسع فى تصنيع العدادات مسبوقة الدفع والذكية محليًا

تداول أسئلة امتحان الدبلومات الفنية على جروبات الغش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية