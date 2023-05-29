"رياضة البرلمان" تناقش 6 طلبات إحاطة بشأن مشكلات مراكز الشباب اليوم

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعا لها اليوم الاثنين، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عبدالفتاح محمد الشحات، بشأن إنشاء ملعب خماسي لمركز شباب قرية العسيرات مركز فرشوط بمحافظة قنا، إنشاء مركز للشباب بأرض الري التابعة لري قناطر نجع حمادي بمحافظة قنا.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ريهام عبدالنبي السيد، بشأن توقف الأعمال في الصالة المغطاة بأسوان من أكثر من 8 سنوات، وطلب مقدم من النائب أحمد إدريس، بشأن تدني الخدمات بمركز شباب القباحي الغربي بمحافظة الأقصر وعدم وجود ملعب ولا أدوات رياضية.



كما تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة سناء أنور برغش، بشأن ضعف الاعتمادات المادية الموجهة إلى نادي متحدي الإعاقة بالبحيرة، وتقنين أوضاع العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب وتوفيق أوضاعهم القانونية والاجتماعية.

ويناقش مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

كما يناقش المجلس خلال جلسته العامة تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت آلكسان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.