الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صحوة بيراميدز تصطدم برغبة الاتحاد السكندرى فى العودة للانتصارات ببطولة الدوى

الاتحاد خسر مباراته
الاتحاد خسر مباراته الأخيرة أمام المصري

يحل بيراميدز ضيفا على فريق الاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم الإثنين، باستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين للدوري الممتاز.

الاتحاد السكندري بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش يحتل المركز السابع برصيد 40 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق الفريق 12 انتصصارا مقابل 4 تعادلات و11 هزيمة وسجل 31 هدفا ودخل مرماه 31 هدفا وخسر أخر مباراتين أمام انبي والمصري ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 43 والتقدم للمركز الخامس ومطاردة الزمالك الذي يحتل المركز الرابع.

الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة، وهم: المهدي سليمان وعمرو خليل وصبحي سليمان ومصطفى إبراهيم وخالد صبحي ومحمد الصالح وأحمد فهد والسيد سالم ومحمد محمود ومحمود عبد العزيز وناصر ناصر ومحمد فارس وإسلام عبد النعيم وعمار حمدي وإبراهيم حسن وعبد الغني محمد وفوزي الحناوي وخالد الغندور وأحمد عادل ميسي وأوستن أموتو كريستوفاو مابولولو وعمر عموري.

ويفتقد الاتحاد جهود كل من محمود علاء وهشام صلاح بسبب الإيقاف والغاني مورو ساليفو لتواجده في بلاده منذ وفاة والدته وأحمد عيد للإصابة وصبري رحيل وجافين كيزيتو وعبد الله نصيب لأسباب فنية.

في المقابل يحتل بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المركز الثاني برصيد 55 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق 16 انتصارا مقابل 7 تعادلات و4 هزائم وسجل 41 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا وفاز في أخر خمس مباريات على أسوان والداخلية والإسماعيلي وغزل المحلة وحرس الحدود ويسعى لتحقيق الفوز السادس على التوالي والوصول للنقطة 58 وتأمين وجوده في المركز الثاني. 

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز اختار 23 لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد الشناوي وأحمد دعدور ويوسف نادر وعلي جبر وأحمد سامي وأحمد فتحي ومحمد الشيبي وعبد الله مجدي ومحمد حمدي وكريم حافظ وإبراهيم بلاتي توريه ووليد الكرتي وهشام محمد وأحمد توفيق ومحمد صادق ومحمود صابر  وإسلام عيسى وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي ورمضان صبحي ودودو الجباس وفخر الدين بن يوسف وفخري لاكاي.

وشهدت القائمة عودة رمضان صبحي بعد شفاءه من الإصابة وعلي جبر بعد انتهاء إيقافه بينما يغيب كل من عبد الله السعيد وأسامة جلال ومحمود دونجا للإصابة.

يدير المباراة عبد العزيز السيد ويساعده هاني عبد الفتاح ونور سعيد ومعهم محمود دسوقي حكما رابعا ومحمود عاشور حكم فيديو ومحمود أبو الرجال مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز بيراميدز الاتحاد السكندرى الصربي زوران مانولوفيتش البرتغالي جايمي باتشيكو

الأكثر قراءة

مفوض الأمم المتحدة يدعو مصر لمواصلة فتح أبوابها أمام اللاجئين من السودان

استطلاع رأى يابانى: أكثر من 60% يعارضون انتخابات برلمانية مبكرة

أفغانستان: مقتل 42 شخصا وإصابة 45 آخرين بسبب السيول خلال شهر

أسعار مواد البناء للمستهلك.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 29 مايو 2023

بايدن: الاتفاق حول سقف الدين جاهز لطرحه على الكونجرس

زاخاروفا: الشعب الأمريكى لا يؤيد بشكل كامل "روسوفوبيا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى