صحوة بيراميدز تصطدم برغبة الاتحاد السكندرى فى العودة للانتصارات ببطولة الدوى

يحل بيراميدز ضيفا على فريق الاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم الإثنين، باستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين للدوري الممتاز.

الاتحاد السكندري بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش يحتل المركز السابع برصيد 40 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق الفريق 12 انتصصارا مقابل 4 تعادلات و11 هزيمة وسجل 31 هدفا ودخل مرماه 31 هدفا وخسر أخر مباراتين أمام انبي والمصري ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 43 والتقدم للمركز الخامس ومطاردة الزمالك الذي يحتل المركز الرابع.

الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة، وهم: المهدي سليمان وعمرو خليل وصبحي سليمان ومصطفى إبراهيم وخالد صبحي ومحمد الصالح وأحمد فهد والسيد سالم ومحمد محمود ومحمود عبد العزيز وناصر ناصر ومحمد فارس وإسلام عبد النعيم وعمار حمدي وإبراهيم حسن وعبد الغني محمد وفوزي الحناوي وخالد الغندور وأحمد عادل ميسي وأوستن أموتو كريستوفاو مابولولو وعمر عموري.

ويفتقد الاتحاد جهود كل من محمود علاء وهشام صلاح بسبب الإيقاف والغاني مورو ساليفو لتواجده في بلاده منذ وفاة والدته وأحمد عيد للإصابة وصبري رحيل وجافين كيزيتو وعبد الله نصيب لأسباب فنية.

في المقابل يحتل بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المركز الثاني برصيد 55 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق 16 انتصارا مقابل 7 تعادلات و4 هزائم وسجل 41 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا وفاز في أخر خمس مباريات على أسوان والداخلية والإسماعيلي وغزل المحلة وحرس الحدود ويسعى لتحقيق الفوز السادس على التوالي والوصول للنقطة 58 وتأمين وجوده في المركز الثاني.

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز اختار 23 لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد الشناوي وأحمد دعدور ويوسف نادر وعلي جبر وأحمد سامي وأحمد فتحي ومحمد الشيبي وعبد الله مجدي ومحمد حمدي وكريم حافظ وإبراهيم بلاتي توريه ووليد الكرتي وهشام محمد وأحمد توفيق ومحمد صادق ومحمود صابر وإسلام عيسى وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي ورمضان صبحي ودودو الجباس وفخر الدين بن يوسف وفخري لاكاي.

وشهدت القائمة عودة رمضان صبحي بعد شفاءه من الإصابة وعلي جبر بعد انتهاء إيقافه بينما يغيب كل من عبد الله السعيد وأسامة جلال ومحمود دونجا للإصابة.

يدير المباراة عبد العزيز السيد ويساعده هاني عبد الفتاح ونور سعيد ومعهم محمود دسوقي حكما رابعا ومحمود عاشور حكم فيديو ومحمود أبو الرجال مساعد حكم فيديو.