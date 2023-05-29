وزيرة التخطيط تتجول فى شوارع العريش ليلا وتشيد بالأمن والأمان

أجرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جولة تفقدية مساء اليوم في شوارع مدينة العريش برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومحافظ شمال سيناء اللواء محمد شوشة، والتقت بعدد من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية واستمعت لعدد من الأراء وطلبات أبناء المحافظة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ما تعيشه العريش الآن من أمن وأمان سمح لنا بالتجول في الشوارع وتفقد المشروعات يرجع الفضل فيه لدماء الشهداء وتضحيات أهالي سيناء على مدار السنوات الماضية.

وأوضحت "السعيد"، أن هناك خططًا طموحة لتطوير وتعمير كل أراضي سيناء، وأن الدولة المصرية ستحقق طفرة تنموية خلال السنوات القادمة على أرض سيناء.

وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد شهدت اليوم افتتاح عددًا من مشروعات التحول الرقمي وتحديث تقديم الخدمات في شمال سيناء، منها مراكز تكنولوجية ومنظقة للورش والحرف اليدوية.

وقد افتتحت الدكتورة هالة السعيد، على مدار اليوم عددًا من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك خلال زيارتها لشمال سيناء.

وشملت الافتتاحات المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة شمال سيناء، والمركز التكنولوجي بمدينة العريش، ومركز إصدار تراخيص المحال العامة.

وقالت "السعيد"، إن الافتتاحات تأتي في إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمي والشمول المالي، موضحة أن المركز التكنولوجي بمبني ديوان عام محافظة شمال سيناء يقدم عدد 88 خدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الخدمات التي يتم تقديمها من البوابة الإلكترونية وعددها 33 خدمة، في حين يقدم المركز التكنولوجي بالعريش 162 خدمة، بالإضافة إلى الخدمات التي يتم تقديمها من البوابة الإلكترونية وعددها 55 خدمة، كما يقدم مركز إصدار تراخيص المحال العامة 18 خدمة في إطار تفعيل قانون المحال العام رقم 154 لسنة 2019.

وأوضحت "السعيد"، أنه بتطوير وميكنة الديوان العام للمحافظة ومدينة العريش يمكن استخراج تقارير مؤشرات الأداء التي تدعم متخذي القرار من قيادات المحافظة، كما أن المركز التكنولوجي هو الواجهة الحضارية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات للمواطنين بشكل ميسر وفي بيئة مناسبة.

جانب من جولة الدكتورة هالة السعيد

جانب من جولة الدكتورة هالة السعيد