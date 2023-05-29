الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة رئيس محكمة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالمنيا

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة ملاكى

أصيب رئيس محكمة، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، في جنوب محور سمالوط بشمال محافظة المنيا، كما أصيب موظف في حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع بمركز أبوقرقاص.

 

كان  اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع" مصر- أسوان"، أمام مدخل قرية كوم الزهير بمركز أبوقرقاص، مما أسفر عن إصابة "أ.ع" 28 عاما، موظف، مقيم بذات القرية، وتم نقله إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور على الدراجة البخارية تحت تصرف النيابة العامة.
 

كما تلقى مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط، بورود إشارة من مستشفى الراعي الصالح، تتضمن وصول "أ.ح" 35 عاما، رئيس محكمة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الإيسر وكدمات بالقدم اليسري.
 

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن رئيس المحكمة، مقيم في مركز سمالوط، وأصيب إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي جنوب محور سمالوط.

المنيا اصابة رئيس محكمة انقلب سارة ملاكيبالصحراوي الغربي بسماوط إصابة موظف انقلاب دراجة بخارية باطريق الزراعي بابوقرقاث اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

الأكثر قراءة

"الدستور" تنشر خطة "ميكنة الصحة": ملف لكل مواطن.. والهدف أعلى خدمة

رئيس جهاز "حدائق العاصمة": الانتهاء من مشروعات الإسكان للإعلان الـ14 قريبا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ترم ثاني 2023

قابيل وهابيل.. أخ يتخلص من شقيقه بسبب الميراث في قنا

ما جهود مصر لاستقبال السودانيين منذ اندلاع الأزمة؟ متحدث الخارجية يجيب بالأرقام

ضبط لحوم مستوردة وكبدة "فاسدة" بالعمرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى