الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

هل الرياح شر يجب الاستعاذة منه؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى رده على سؤال هل الرياح شر يجب الاستعاذة منه؟ إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عندما تقع العواصف والرياح: "اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا"، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى طمأن نبيه صلى الله عليه وسلم وقال فى كتابه العزيز: "وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم".   


وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "كمان ربنا طمأن نبيه على أمته وقال فى كتابه العزيز: (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون)، وعلينا دائما أن ننظر إلى الجانب المشرق، وسيدنا النبيى كان يدعو أثناء الرياح ويقول: (اللهم أسالك خيرها وخير ما فيه وخير ما أرسلت به)".


واستكمل: "طالما دعا سيدنا النبي فى مثل هذا الموطن يبقى لعله ينتظر رحمة من الله، ما الرياح دى لواقح للزرع وده خير، وممكن باب الرحمة يفتح فلازم ندعى أثناء الرياح".


وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

 

الشيخ أحمد وسام الرياح الإفتاء المصرية

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