الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إخماد حريق داخل مطعم شهير بكورنيش المنيا

ارشيفية
ارشيفية

أخمدت قوات الحماية المدنية حريقا محدودا اندلع بمدخنة مطعم شهير بشارع كورنيش مدينة المنيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة دون إصابات بشرية، أو خسائر مادية.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق في مدخنة بمطعم كائن بشارع كورنيش النيل في مدينة المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب الحريق بمدخنة مطعم بشارع كورنيش المدينة بحي شمال، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتمت السيطرة عليه وإخماده، قبل امتداده دون إصابات بشرية أو خسائر مادية.

المنيا السيطرة علي حريق محدود مطعم بكورنيش النيل مدينة المنيا قوات الحماية المدنية بالمنيا اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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