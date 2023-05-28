إخماد حريق داخل مطعم شهير بكورنيش المنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية حريقا محدودا اندلع بمدخنة مطعم شهير بشارع كورنيش مدينة المنيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة دون إصابات بشرية، أو خسائر مادية.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق في مدخنة بمطعم كائن بشارع كورنيش النيل في مدينة المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب الحريق بمدخنة مطعم بشارع كورنيش المدينة بحي شمال، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتمت السيطرة عليه وإخماده، قبل امتداده دون إصابات بشرية أو خسائر مادية.