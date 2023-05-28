طلب إحاطة في البرلمان حول مشكلات صناعة الغزل والنسيج

طرح محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المشكلات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، في اجتماع اللجنة بحضور ممثلي هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة ووزارة قطاع الأعمال العام ووزراة المالية.

وأكد عبد العزيز، أهمية العمل بشكل عاجل لحل كافة التحديات من أجل الحفاظ على الصناعة الوطنية لدعم الاقتصاد القومي.

وأكد خطورة استيراد منتجات على أنها مستلزمات انتاج للصناعة بينما هي تباع كمنتج نهائي ما يؤثر بالسلب على الصناعة الوطنية ودليل ذلك الفارق الواضح بين الواردات والصادرات بالأرقام الرسمية، وطالب النائب محمد عبد العزيز بمجموعة توصيات تبنتها لجنة الصناعة بمجلس ليتم العمل على تنفيذها جميعا الفترة القادمة

وتمثلت هذه التوصيات في:

١- ضرورة عقد اجتماع مشترك في لجنة الصناعة بمجلس النواب يجمع وزير الصناعة ووزير المالية ووزير قطاع الأعمال العام ونائب رئيس البنك المركزي لبحث توفير الاعتمادات المالية من النقد الأجنبي لتوفير مستلزمات الانتاج لصناعة الغزل والنسيج

٢- وضع خطة قومية تشمل خريطة الاحتياجات والتحديات من أجل النهوض بصناعة الغزل والنسيج وحل مشكلاتها

٣- الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية على حل مشكلة عملية توفيق الأوضاع للحاصليين على تراخيص قديمة لمصانعهم من المحليات لحين استخراج الترخيص الجديد من هيئة التنمية الصناعية بما يضمن حصولهم على سعر الكهرباء للمنشئات المرخصة بمجرد تقديم أوراق توفيق الأوضاع.

٤- ضرورة مراقبة الواردات بحيث يكون الاستيراد من مستلزمات الانتاج مكافئا للطاقة الاستيعابية للمصنع وفقا للسجل الصناعي وأخذ استهلاك الكهرباء كمؤشر لمحاصرة المهربيين

٥- استمرار متابعة لجنة الصناعة للخطوات التي تتخذها الحكومة لحل مشكلات صناعة الغزل والنسيج.