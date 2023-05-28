مصطفى خاطر يستعد لتصوير "البيت بيتي 2" ويجهز لـ"برشامة"

يعيش الفنان مصطفى خاطر حالة من الانتعاشة الفنية من خلال تحضيره لمسلسل وفيلم، وذلك بعدما تألق خلال موسم رمضان الماضي من خلال مشاركته في مسلسل “كشف مستعجل” والذي حقق نجاح جماهيري كبير.

وقال “خاطر” في تصريح لـ “الدستور” إنه يستعد لتصوير مسلسل “البيت بيتي” الموسم الثاني، خلال الفترة الماضية بعد الانتهاء من كتابته بالكامل، معربًا عن تحمسه الشديد للعمل بعدما حقق الجزء الأول نجاح كبير فاق توقعاته، موضحًا أنه سعيد بالتعاون من النجم كريم عبد العزيز الذي يتحلى بخفة الظل والاحترام.

من جهة أخرى، تعاقد “خاطر” على المشاركة في بطولة فيلم “برشامة” خلال الفترة الماضية، على أن يبدأ تصويره خلال شهر يونيو المقبل، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول ظاهرة الغش في الامتحانات وتأثيرها على الطلاب والمجتمع وما ينتج عنها من عدم تكافؤ الفرص

الفيلم بطولة نيللي كريم، مصطفى خاطر، سيد رجب، طه دسوقي، محمد عبد العظيم، وجاري التعاقد مع باقي النجوم خلال الفترة القادمة، تأليف شيرين وخالد دياب.

ومسلسل البيت بيتي بطولة كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، محمد محمود عبدالعزيز، ميرنا جميل، مي القاضي، سامي مغاوري، وعابد عناني، وعدد من ضيوف الشرف، وإخراج خالد مرعي، ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل في إطار كوميدي رعب تشويقي حول ثلاثة أشقاء تجمعهم العديد من المواقف مع والدهم عابد عناني، وذلك مع الانتقال بين فترتين زمنيتين مختلفتين.