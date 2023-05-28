الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرسنال يضرب وولفرهامبتون بخماسية في ختام مشواره بالبريميرليج

أرسنال
أرسنال

اكتسح أرسنال نظيره وولفرهامبتون بخماسية نظيفة اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي.

خماسية أرسنال تناوب على إحرازها كل من جرانيت تشاكا “هدفين”، بوكايو ساكا، جابرييل خيسوس والمدافع جاكوب كيور بالدقائق 11، 14، 27، 58 و78.

الفوز حافظ لأرسنال على وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 84 نقطة حيث تأهل سلفًا لدوري أبطال أوروبا، بينما وقع الولفز في المركز الـ 13 بـ 41 نقطة.

تشكيل أرسنال أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

 

وجاء تشكيل أرسنال أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: توماس بارتي - بينجامين وايت - جابرييل - بيتر كيويور

خط الوسط: جورجينيو - جرانيت تشاكا - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - جابرييل جيسوس

وفي نفس مباريات الجولة، تعادل ليفربول مع ضيفه ساوثهامبتون بأربعة أهداف لمثلهما، بينما هبط ليستر سيتي وليدز يونايتد إلى التشامبيونشيب رفقة ساوثهامبتون.

وتمكن إيفرتون من البقاء في البريميرليج بعد الفوز على بورنموث بهدف نظيف.

ارسنال وولفرهامبتون الدورى الانجليزى ساكا تشاكا

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