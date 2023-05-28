الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتى يختتم مشواره في الدورى الإنجليزى بالخسارة على يد برينتفورد

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

اختتم مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي بالخسارة على يد برينتفورد بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم اليوم ضمن الجولة الختامية للمسابقة.

 

هدف اللقاء الوحيد سجله إيثان بينوك في الدقيقة 85 من زمن الشوط الثاني، ليرفع رصيد فريقه إلى 59 نقطة في المركز التاسع.

 

بينما أنهى السيتي ترتيبه في الجدول بالصدارة بـ 89 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أرسنال، حيث تعرض للهزيمة الخامسة.

 

وكان السيتي توج ببطولة البريميرليج في الجولة قبل الماضية، حيث خسر أرسنال مطارده على يد نوتنجهام ليتوج رسميا قبل مواجهة تشيلسي.

 

ويسعى مانشستر للتتويج بالثلاثية، عندما يواجه غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع المقبل على ملعب ويمبلي قبل أن يتوجه لإسطنبول لمواجهة إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا بعدها بأسبوع.

 

 

تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

 

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - ناثان آكي - إيمريك لابورت

خط الوسط: ريكو لويس - كالفن فيليبس - كول بالمر - سيرجي جوميز

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جوليان ألفاريز.

مانشستر سيتى الدورى الانجليزى برينتفورد السيتى البريميرليج

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