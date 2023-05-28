الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إخماد حريق شب بشمال محطة سكك حديد مغاغة بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق شب في نخيل وحشائش وهيش، شمال محطة سكك حديد مغاغة في شمال المحافظة وتحرر عن الحريق المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باندلاع حريق هائل بهيش وحشائش ونخيل ، علي الجانب الشرقي لخطوط السكك الحديدية ، شمال محطة سكك حديد مدينة مغاغة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وفريق الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتم إخمادة دون امتدادة للمناطق مجاورة.

وأسفر الحريق عن  التهام عدد من النخيل، وبعض الفلنكات الخشبية دون أضرار بشرية.

تحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وجاري التعرف على أسباب الحريق وحصر التلفيات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.

المنيا السيطرة علي حريق محطةسكة حديد مغاغة الهيش والحشائش والنخيل قوات الحماية المدنية بامنيا اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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