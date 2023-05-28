افتتاح مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بـ"نواورة البداري"

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الأحد، يرافقه مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية وعدد من قيادات بنك الإمارات دبي الوطني مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بالنواورة بمركز البداري بعد تطويرها ورفع كفائتها بالتعاون بين بنك الإمارات دبي الوطني ومؤسسة صناع الخير للتنمية.

جاء ذلك بحضور النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومحمد ابراهيم دسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس على الشرقاوى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية واهالى قرية النواورة.

قام المحافظ ومرافقوه بافتتاح المدرسة وتفقد الفصول الدراسية والمعامل وحجرات الانشطة بعد اعمال التطوير التى تمت بها وشملت اعمال التطوير ورفع الكفاءة ترميم وتجديد الفصول الدراسية والمكاتب وملعب وسور المدرسة وأعمال السباكة والسيراميك وتغيير أحواض الحمامات في المدرسة، بالإضافة إلى تجديد وصلات الكهرباء وتجديد دهانات مقاعد الطلاب بالفصول، وكذلك تطوير ملعب وسور المدرسة.

وعقب الافتتاح شهد المحافظ احتفالية تكريم الطلاب المتفوقين بالمدرسة والتى بدأت بالسلام الوطنى وترديد النشيد الوطنى بمشاركة الحضور تعميقا لقيم الولاء والانتماء ، كما تم منح الطلاب المتفوقين الهدايا التى تمثلت فى جهاز " تابلت " لكل طالب تشجيعا لهم على التفوق الدراسى.

وأشاد محافظ أسيوط بالتعاون بين المؤسسات الاقتصادية الكبري ممثلة في بنك الإمارات دبي الوطني والمجتمع المدني المصري ممثلا في مؤسسة صناع الخير للتنمية في دعم المنظومة التعليمية والمشاركة فى تطوير ورفع كفاءة بعض المدارس وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب.

وأكد أهمية دور موؤسسات المجتمع المدنى فى دفع مسيرة التنمية ودعم المبادرات والمشروعات التنموية التى يجرى تنفيذها بالمحافظة وخاصة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بالريف المصرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتا الى استمرار التواصل البناء والشراكة مع مؤسسة صناع الخير فى انشاء مراكز التدريب على الحرف المختلفة ودعم الاسر الاكثر احتياجا بقرى المحافظة من خلال برامج وانشطة المؤسسة التنموية بهدف تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعيا ودعم الاسر الاولى بالرعاية.

وفي كلمته أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة أن تعاون المؤسسة مع بنك الإمارات دبي الوطني-مصر في رفع كفاءة المدارس يأتي في إطار استراتيجية عمل تتبناها صناع الخير تستهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية من خلال تقديم خدمات صحية ذات جودة للطلاب وخلق بيئة دراسية مناسبة لهم من خلال الاهتمام بالمنشآت التعليمية التي يدرسون بها ، مؤكدا علي استمرار التعاون الوثيق بين المؤسسة والبنك في جانب الارتقاء بالريف المصري حيث بدأ بخلق فرص عمل غير تقليدية ومنها توفير مراكب صيد مجهزة بماتور وعدة صيد كاملة لصغار الصيادين بقرية بساط كريم الدين مركز شربين محافظة الدقهلية وعددهم ۳٠ صيادًا.

واستعرض زمزم ، الخدمات التي قدمتها صناع الخير داخل محافظة أسيوط حيث بلغت تكلفة الأنشطة التي نفذتها المؤسسة داخل المحافظة 50 مليون جنيه استفاد منها اكتر من نصف مليون مواطن من أهالي قري المحافظة المختلفة وشملت تلك الخدمات إعادة إعمار قرية العقال قبلي مركز البدراوي 48منزل بتكلفة إجمالية 5 مليون جنية وتنظيم 50 قافلة طبية في مجال مكافحة العمي استفاد منها 36 الف مواطن تقريبا من أهالي 50 قرية وتوابعها في مراكز المحافظة بتكلفة إجمالية 18مليون شاملة توزيع الأدوية والنظارات وإجراء العمليات وتنفيذ مبادرة التصالح حياة بدفع الغرامات عن عدد كبير من غير القادرين بتكلفة تخطت نص مليون جنيه بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وتسليم أجهزة لجامعة أسيوط وجامعة الأزهر فرع أسيوط في مجال الرمد بقرابة 3مليون حنيه وافتتاح غرفتين لمبادرة قدم صحيح لعلاج مرضي القدم السكري غير القادرين بمستشفيات جامعة أسيوط وجامعة الأزهر فرع أسيوط بتكلفة سنوية 2 مليون جنيه وختاما توزيع مساعدات عينية موسمية استفاد منها اكثر من 20 الف أسرة تنوعت بين بطاطين الشتاء ولحوم الاضاحي وكراتين المواد الغذائية التي اختتمت بتنظيم اكبر اصطفاف من نوعه شهدته المحافظة ضم 24 شاحنة محملة بـ 50 طن مواد غذائية بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه.

من جانبها، أشارت آية اسماعيل، مدير قطاع المسؤولية المجتمعية ببنك الإمارات دبي الوطني الى ان تطوير مدرسة الزعيم جمال عبد الناصر ورفع كفاءتها يأتي في إطار المشاركة الفعالة للبنك في الجهود التنموية التي تستهدفها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف تحسين جودة حياة ٦٠ مليون مواطن مصري على مستوى الجمهورية مضيفة اننا نؤمن بالدور الهام الذي تلعبه المسئولية المجتمعية في إحداث تنمية متوازنة بكافة أقاليم مصر اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، من أجل تحقيق الاستدامة وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وتوفير حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة.

فى نهاية الاحتفالية، كرمت مؤسسة صناع الخير الوزير المحافظ وتم اهداؤه درع المؤسسة تقديرا لجهود فى دعم العمل التنموى بالمحافظة كما تم تكريم مدير قطاع المسئولية المجتمعية ببنك الامارات و وكيل وزارة التضامن الاجتماعى و وكيل مديرية التربية والتعليم ومسئولة المشاركة المجتمعية بالمحافظة وتم منحهم دروع المؤسسة تقديرا لدورهم وجهودهم فى اعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة الزعيم جمال عبد الناصر الابتدائية بالنواورة.

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