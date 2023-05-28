انتشال جثتي شابين غرقا في نهر النيل بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثتين لشابين أحدهما من محافظة قنا وجرى انتشاله من نهر النيل بالمنيا، والثاني تم انتشاله من داخل ترعة بردنوها بمركز مطاي، حيث أفادت التحريات الأولية غرقه أثناء الاستحمام هربا من الحر.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانتشال جثة غريق من داخل المجري المائي لنهر النيل أمام مركز ملوي.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وإجراء التحريات الأولية تبين انتشال جثة "كرم مبارك سعيد" 18 عامًا، مقيم بمركز دشنا بقنا، وتم نقلها إلي مشرحة مستشفي ملوي التخصصي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

كما تلقي مأمور مركز شرطة مطاي شمال المحافظة ، بلاغا بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة "عزت يونان عزيز" 18 عاما، من داخل ترعة قرية بردنوها.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين أن الشاب يقيم بقرية سيلا، وقد غرق أثناء الاستحمام داخل ترعة قرية بردنوها هربًا من الحر، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة.