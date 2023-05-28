الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الدستور" يكشف موقف فتوح من المشاركة أمام طلائع الجيش

أحمد فتوح الظهير
أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك

أصبح أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزًا للمشاركة في مباراة طلائع الجيش المقبلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر أن تقام أحداثها مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتعافى فتوح بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به في الظهر خلال الفترة الماضية، وأصبح  جاهزًا من الناحية الفنية والطبية للمشاركة في مباراة طلائع الجيش المقبلة.

وعلم "الدستور" إن مسألة مشاركة أحمد فتوح من عدمها في يد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، الذي استقر على منح اللاعب فرصة المشاركة مع الفريق، خلال مباراة طلائع الجيش.

ومن جانب آخر، عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة مع أحمد فتوح على هامش مران الأبيض الجماعي اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري.

وشهدت الجلسة حديث بين المدير الفني واللاعب حول بعض المهام والأدوار الفنية المراد تنفيذها من اللاعب خلال لقاء طلائع الجيش في المقبل في مسابقة  الدوري.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية قوية على هامش مران الأبيض الجماعي اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري .

وشهدت التقسيمة تنفيذ بعض الجمل الفنية والأفكار الجديدة، وظهر الثلاثي أحمد فتوح وأحمد سيد "زيزو" وأحمد بلحاج بشكل جيد قبل مواجهة طلائع الجيش.

ويستعد فريق الزمالك  لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحمد فتوح الزمالك الكولومبي خوان كارلوس طلائع الجيش مشاركة فتوح

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