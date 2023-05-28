حقيقة استبعاد سيف جعفر من التدريبات بعد توقيعه لبيراميدز

قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، إن غياب سيف فاروق جعفر عن تدريبات الفريق الأخيرة كان بسبب إصابة اللاعب وخضوعه إلى برنامج علاجي وتأهيلي مع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

‏وأوضح عبد الواحد السيد أن الجهاز الفني بقيادة الكولمبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لم يصدر أي قرار باستبعاد سيف جعفر من التدريبات أو المباريات بحجة أنه وقع على عقود الانضمام إلى نادي بيراميذز للانتقال إلى صفوفه الموسم القادم.

‏وأضاف عبد الواحد السيد أن سيف جعفر أبدى رغبته في التجديد إلى نادي الزمالك وهناك جلسة قريبة ستعقد مع لجنة الكرة واللاعب لبحث تجديد عقده خلال أيام .

‏ومن المقرر أن ينضم سيف جعفر إلى تدريبات الكرة مع الفريق قبل مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش يوم الإثنين القادم بالدوري بعد انتهاء برنامج العلاج والتأهيل مع الجهاز الطبي.

ومن جانب آخر، عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة مع أحمد فتوح على هامش مران الأبيض الجماعي اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري.

وشهدت الجلسة حديث بين المدير الفني واللاعب حول بعض المهام والأدوار الفنية المراد تنفيذها من اللاعب خلال لقاء طلائع الجيش في المقبل في مسابقة الدوري.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية قوية على هامش مران الأبيض الجماعي اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري .

وشهدت التقسيمة تنفيذ بعض الجمل الفنية والأفكار الجديدة، وظهر الثلاثي أحمد فتوح وأحمد سيد "زيزو" وأحمد بلحاج بشكل جيد.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.