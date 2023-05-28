من أجل زيادة الإنتاجية.. كيف تغلب المزارعون على ملوحة التربة؟

أعلنت هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري عن استمرار تنفيذ خطة مد خطوط وشبكات الصرف المغطى بالأراضي الزراعية بمختلف المحافظات، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف إنشاء شبكات الصرف المغطى فى جميع الأراضى القديمة بدلتا نهر النيل.

ومن ناحية أخرى تعمل الدولة على إحلال وتجديد شبكات الصرف في المساحات التي انتهى عمرها الافتراضي، وذلك بهدف الحد من ملوحة التربة الزراعية والتخلص من بقايا المبيدات لتحقيق إنتاجية عالية للمحاصيل المختلفة.

وعن العروة الزراعية وعدم إجهاد التربة بالزراعة يقول علي حسان، مزارع بمحافظة الفيوم، أوضح أن مهنة الفلاحة تحتاج إلى خبرة كبيرة، ودائمًا يسعى الفلاح إلى تحقيق معادلة في غاية الصعوبة وهي محاولته في حرث الأرض الزراعية بأعلى إنتاجية من المحاصيل وعدم إهلاك التربة في آن واحد.

ويتابع حسان: “مع الضغط على التربة في الزراعة بشكل مستمر من الطبيعي أن تضعف وتقل خصوبتها، وذلك بسبب استخدام الاسمدة والات الجر والزراعة المختلفة”.

ويوضح: "من المعروف أن الأسمدة والتقاوي التي تستخدم في الزراعة هي مواد تقيلة وبتهلك التربة وممكن تأثر على خصوبتها على مدار الزمن، ولكن دا بنقدر نتغلب عليه من خلال اننا بنحاول نريح التربة والأرض الزرعية بعد كل عروة".

إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى

وتسعى هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري، إلى استكمال أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمامات الأراضي الزراعية التي انتهى فيها العمر الافتراضي للشبكة، وذلك بهدف الحفاظ على جودة التربة الزراعية وخاصة في مناطق الدلتا، وأيضًا التخلص من بقايا المبيدات الضارة بها.

حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، يقول أنه لابد من تبديل العروة الزراعية كل فترة لعدم اجهاد التربة وأيضًا العمل على خفض ملوحة التربة، مشيرًا إلى أن الأراضي الزراعية تُرهق من كثرة استخدام الآلات الزراعية التي يحتاجها المزارعون لحرث أراضيهم، فمثلًا الجرارات وغيرها من الآلات التي تعد ثقيلة على الأرض الزراعية والتربة.

وقال أبو صدام لـ "الدستور" أن مشروعات تبطين الترع وتغطية شبكات الصرف تسهم في خفض معدلات ملوحة التربة بما يسهم في زيادة حجم الانتاج الزراعي وجودة المحاصيل الزراعية.

مد شبكات الصرف الصحي إلى 6 مليون فدان

يذكر أن وزارة الموارد المائية والري، انتهت من تنفيذ مد شبكات الصرف المغطى فى زمامات تبلغ مساحتها 6.00 مليون فدان من الأراضى الزراعية بمحافظات الوجهين البحري والقبلي للحد من ملوحة التربة الزراعية، ضمن خطة استراتيجية تنفذها هيئة الصرف، بهدف إنشاء شبكات الصرف الزراعى في جميع الأراضي القديمة، وأيضًا إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة 2.30 مليون فدان من الأراضي الزراعية بمختلف أنحاء مصر.

وزارة الموارد المائية والري، انتهت من تنفيذ مد شبكات الصرف المغطى فى زمامات تبلغ مساحتها 6.00 مليون فدان من الأراضى الزراعية بمحافظات الوجهين البحري والقبلي للحد من ملوحة التربة الزراعية.