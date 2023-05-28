الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز يكشف معنى النفس المطمئنة.. والخصال التي أوصى النبي بها

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن النفس المطمئنة هي التي تؤمن بالله وترضى بقضائه وتقنع بعطاء الله وتصبر على البلاء.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، أن القناعة وردت في القرآن الكريم  ومنها قوله تعالى "وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ"، مؤكدًا أن القانع هو المتعفف عن الحاجة.

خمس خصال أوصى  بهم النبي أصدقائه

وأشار إلى أن النبي عليه السلام، أوصى الصحابة بخمس خصال وذلك في الحديث الذي رواه أبى هريرة عن النبي عليه السلام، وقال فيه "مَنْ يَأْخُذُ مِنِّي خَمْسَ خِصَالٍ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّهُنَّ فِيهَا وَقَالَ: "اتَّقِ المَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ القَلْبَ".

وأكد أن على الإنسان ألا يقلق على رزق الغد، فمن رزقه اليوم لن ينساه غدًا.

رمضان عبدالمعز النفس المطمئنة خمس خصال المتعفف الصحابة رزق الغد

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