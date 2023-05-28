قبل ساعات من إعلان رئيس تركيا.. ماذا قال المتنافسان أردوغان وكليجدار أوغلو؟

قبل ساعات من إعلان رئيس تركيا الجديد، حرص مرشحا الرئاسة رجب طيب أردوغان، وكمال كليجدار أوغلو على توجيه بعض التصريحات.

وترصد "القاهرة الإخبارية" في هذا السياق أبرز تصريحات أردوغان وأوغلو قبل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة التركية 2023.

تصريحات رجب طيب أردوغان

قال الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، إن يتوقع مرور الانتخابات بشكل سلس مع إعلان النتائج بشكل سريع.

وأضاف أنه سيحترم قرار الشعب في اختيار رئيسه، متابعًا: "أظهرت تركيا لأول مرة في تاريخ العالم إقبالًا وصل إلى 90%".

كما دعا أردوغان المواطنين الأتراك للتصويت دون ضعف وذلك قبل إغلاق مراكز الاقتراع وصناديق الانتخابات.

تصريحات كمال كليجدار أوغلو

أما منافسه ومرشح المعارضة، كمال كليجدار أغلو، فكانت له تصريحات نارية حيث دعا جماهير الناخبين لحماية صناديق الاقتراع بعد إغلاقها.

وأشار إلى أن المعارضة تعرضت لحملة أكاذيب مضيفًا: "المعارضة تعرضت لكل أنواع الذم والتشهير".

كما أكد كمال كليجدار أوغلو أن الديمقراطية الحقيقية ستأتي بالتأكيد في تركيا ومعها الحرية.