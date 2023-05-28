جنوب القاهرة تخطط لاستغلال المحاور الرئيسية الجديدة بحي المقطم

عقدت جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعًا؛ لبحث سبل استغلال الاراضي الفضاء وغير المستغلة والمستحدثة نتيجة انشاء المحاور المرورية الجديدة بنطاق حي المقطم بالتوازي مع اعمال التطوير التي تتم به حاليا، بحضور العميد أحمد أبو بكر رئيس حي المقطم وعمرو هاشم مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية والمهندس محمد صبري مستشار الطرق و المهندسة دعاء الشافعي بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية وعدد من مستثمري وملاك الأراضي بالمقطم وممثلي ادارات الاملاك و التخطيط العمراني والاسكان بمحافظة القاهرة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن اللقاء يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحصر الدقيق للأراضي في المناطق المختلفة والتوصل إلى سبل استغلالها على الوجه الأمثل ومنها الأراضي المستحدثة والناتجة عن اعمال التطوير المستمرة بنطاق هضبة المقطم.

أضافت عبدالمنعم إن الطريقة الأمثل لتطوير الأراضي غير المستغلة هو استعمالها ضمن مخطط متكامل يخدم بعضه البعض من خلال عرض اقتراحات مختلفة للاستخدامات لاختيار افضلها بهدف الوصول الى الهدف المنشود من حيث تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمستوى البيئي،الى جانب ارتفاع القيمة الاقتصادية العائدة من تلك المشروعات وتوفير فرص للعمل .

واستعرضت نائب محافظ القاهرة من خلال عرض تقديمي لكافة الاراضي لاستغلالها الاستغلال الامثل عبر الخرائط الموضحة للمواقع سواء التي تقع على المحاور المرورية الجديدة ومنها محور المستشار عبد المجيد محمود و محور ياسر رزق و بنطاق شارع ٩ و كورنيش المقطم كما بحثت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رؤية الحضور في كيفية استغلال الاراضي في مشروعات تنموية و حضارية تحقق التكامل الشامل وبما يتلائم مع اعمال التطوير التي تتم بنطاق حي المقطم حاليا وفقا للمخطط العام سواء للاراضي ذات الملكيات العامة التابعة لمحافظة القاهرة أو الخاصة.

تمثلت الاقتراحات والاراء المختلفة في اقامة عدد من المشروعات المتمثلة في إقامة مجمع للخدمات ومسارح وجراجات متعددة الطوابق و مجمع طبي مدعم بسكن فندقي لاهالي المرضي ومجمعات سكنية وتجارية و ادارية مختلفة الخدمات وفنادق سياحية نظرا لطبيعة المنطقة و قربها من قلعة صلاح الدين الايوبي ومسجد محمد على و عدد من الاثار القبطية مثل دير الانبا سمعان الخراز بالمقطم بهدف الاستفادة من المساحات الجديدة، بإقامة مشروعات تنموية واقتصادية تهدف إلى تحقيق عوائد مالية.

ووجهت جيهان الاطراف المشاركة بتقديم الرسومات الهندسية الخاصة بمشروعاتهم موقع عليها مساحة كل قطعة أرض والانشطة المقترحة لعرضها في صورة مخطط متكامل الاركان خاصة في ظل تحول عدد من الاراضي الداخلية و الحبيسة الى اراضي على واجهات الطرق لوضع تصورات جديدة طبقا للوضع الراهن.

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