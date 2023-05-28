الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"السلام في المسيح القائم" في عظة الأحد على قناة ON

كنيسة
كنيسة

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس جوارجيوس القمص فيلبس كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة العاشر من رمضان، عبر قناة ON، في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الثالث من شهر بشنس والأحد السادس (أحد بركات الروح القدس) من الخماسين المقدسة، وموضوع إنجيله وهو "المسيح هو مانح السلام" في إنجيل يوحنا والأصحاح السادس عشر.

وأشار إلى الضيقات في تاريخ البشرية، والتي أتت سواء بسبب سقوط الإنسان في الخطية أو الاضطهاد أو السلوك في الإيمان المستقيم، ولكن يسمح الله بالضيقات لكي يُعطي الإنسان المواعيد والثقة في محبة الله لنا وفي عمل يده من أجل مجد اسمه، "قَدْ كَلَّمْتُكُمْ بِهذَا لِيَكُونَ لَكُمْ فِيَّ سَلاَمٌ. فِي الْعَالَمِ سَيَكُونُ لَكُمْ ضِيقٌ، وَلكِنْ ثِقُوا: أَنَا قَدْ غَلَبْتُ الْعَالَمَ" (يو ١٦: ٣٣)، و"لأَنِّي لَمْ آتِ لأَدِينَ الْعَالَمَ بَلْ لأُخَلِّصَ الْعَالَمَ" (يو ١٢: ٤٧).

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