اتحاد العاصمة يخطف فوزًا ثمينًا من يانج أفريكانز ويقترب من حصد لقب كأس الكونفدرالية

خطف فريق اتحاد العاصمة الجزائري، فوزًا ثمينًا بتغلبه خارج الديار، على مضيفه يانج أفريكانز التنزاني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد، على ملعب (بنجامين ماكابا) بدار السلام، في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية (2022-2023).

وسجل أيمن محيوس، هدف الفوز للفريق الجزائري، في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، من كرة عرضية جاءت من ركلة حرة غير مباشرة، نفذها براهيم بنزازا.

وسجل فيتسون مايلي هدف التعادل ليانج أفريكانز في الدقيقة 82، بتسديدة رائعة على الطائر.

وتمكن إسلام ميريلي من تسجيل هدف الانتصار لفريقه في الدقيقة 84، بتسديدة من متابعة لتمريرة بوسليو.

ليضع اتحاد العاصمة، قدمًا على طريق حصد لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه.

وجاءت المباراة، قوية في أغلب فتراتها، وشهدت العديد من الفرص السانجة للتسجيل، والتي كادت أن تسفر عن المزيد من الأهداف.

وستقام مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية بين اتحاد العاصمة ويانج أفريكانز، يوم الثالث من يونيو المقبل، على ملعب (5 يوليو) بالجزائر العاصمة.

ولم يسبق لكلا الفريقين أن توجا من قبل بلقب كأس الكونفدرالية، حيث يطمح اتحاد العاصمة ويانج أفريكانز بأول لقب قاري في تاريخهما.