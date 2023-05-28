الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مراكز المنيا تواصل المرحلة الثانية من "الموجة 21" لإزالة التعديات

جريدة الدستور

لليوم الثاني علي التوالي، واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات حيث كثفت حملات إزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والزراعية والتصدي لأشكال البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص ، واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها

وقال اللواء احمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي واصلت الجهود اليومية بالتصدى للتعديات والبناء المخالف بمركز ومدينة ملوى وتمكنت اليوم من ايقاف أعمال شدة خشبية بالدول الأول العلوى بالشيخ ناصر بمساحة 100 متر، بحضور إكرام محمود، نائب رئيس المدينة، وعمر ابراهيم رئيس حى جنوب المدينة ومحمد فرغل فنى تنظيم حى جنوب حيث تم إزالة اعمال البناء المخالف.

أضاف رئيس المركز والمدينة أنه تم رصد وإزالة 3 حالات بناء مخالف بدون ترخيص بقرية دير ابوحنس بمجلس قروى دير البرشا ـ عرب بنى خالد بمجلس قروى إبشادات ـ بقرية دروة ـ قلندول بمساحة 230 مترًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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المنيا المرحلة الثانية من الموجة 21 إزالة 4 حالات بمركز ملوي اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي اكرام محمود نائب رئيس مركز ملوي

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