قبول استئناف المتهم بدهس نجل إعلامية

قضت محكمة جنح الطفل بالأميرية، اليوم، بقبول الاستئناف المقدم من الطفل المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي في حادث تصادم.

وقضت المحكمة بإلغاء حكم حبسه وإلزامه بأعمال خفيفة في الشارع تفيد المجتمع وتعزز في نفسيته الإحساس بالانتماء والمسئولية وتكليفه بأعمال النظافة والتجميل بالأماكن العامة لمدة سنة.

وقضت محكمة الطفل بالأميرية بحبس المتهم بدهس نجل الإعلامية رضوى العوضي بالتجمع الأول، 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

كان نجل الإعلامية تعرض لحادث مروع بأحد الشوارع داخل كمبوند بمنطقة التجمع الأول، نتج عنه إصابته ودخوله المستشفى.