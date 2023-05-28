الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجارديان: استطلاع يظهر تفضيل أغلبية واضحة من البريطانيين بناء علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبى

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

كشف استطلاع جديد للرأي عن أن أغلبية واضحة من الناخبين البريطانيين تفضل، الآن، بناء علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي، مما يسلط الضوء على حدوث تحول دراماتيكي في تيار الرأي العام منذ عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /بريكست.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الاستطلاع كشف عن أنه حتى في تلك الدوائر التي سجلت أعلى الأصوات لمغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016، أصبح أكثر من ضعف عدد الناخبين يعتقدون، الآن، أن أفضل طريق للمضي قدمًا هو التحرك في الاتجاه المعاكس- وإقامة علاقات أوثق مع بروكسل.

وبحسب الصحيفة، أظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "فوكال داتا" أن ثلاثة أضعاف عدد البالغين (63 بالمئة) يعتقدون الآن أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسبب في مشاكل أكثر مما تم حلها، مقارنة بـ21 بالمئة فقط الذين يعتقدون أنه حل أكثر مما أوجد.

وبشكل عام، يرغب 53 بالمئة من الناخبين الآن أن تسعى الحكومة البريطانية إلى علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي مما هي عليه الآن، بعد أن تركت السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، مقابل 14 بالمئة فقط يريدون أن تصبح المملكة المتحدة أكثر بعدًا.

وفي بوسطن وسكيجنيس في لينكولنشاير، حيث كانت نسبة التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي 74.9 بالمئة في عام 2016، يريد أكثر 40 بالمئة الآن روابط أوثق مع الاتحاد الأوروبي، مقابل 19 بالمئة فقط يريدون أن تصبح العلاقات أكثر بعدًا.

وعندما طُلب منهم النظر في سياسات التأشيرات في المملكة المتحدة، قال أكثر من نصف جميع المستطلعين إنه يتعين على المملكة المتحدة إصدار المزيد من التأشيرات للسماح للعمال الأجانب بالقدوم إليها. 

كما كشف الاستطلاع أيضًا زيادة الأدلة على الأضرار التي لحقت باقتصاد المملكة المتحدة وتجارتها نتيجة للحواجز التجارية بعد بريكست والبيروقراطية الإضافية والتكاليف التي يتحملها المصدرون والمستوردون.

الناخبين البريطانيين الاتحاد الأوروبي الرأي العام صحيفة الجارديان الحكومة البريطانية

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيراميكا فى الدورى وموعد المباراة والقنوات الناقلة

سائق توك توك يروي تفاصيل إطلاق النار عليه لسرقته بالبدرشين

نفوق 4 آلاف كتكوت فى حريق مزرعة دواجن بإسنا

حقيقة تسريب امتحان الفيزياء الدبلوم الصناعي 2023

ضبط تاجر هيروين في بورسعيد

ضبط تاجر حشيش في طنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى

اندلاع حريق داخل معسكر إسرائيلى قرب مستوطنة معاليه أدوميم