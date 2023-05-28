الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 261 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

توريد 261 ألف طن
توريد 261 ألف طن قمح

أكدت الدكتورة  نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار توريد محصول القمح لموسم 2023، والتزام المحافظة بتنفيذ تكليفات الدكتورة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن، مع تقديم كل الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إلى أن شون وصوامع المحافظة والبالغ عددها 39 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة، قد استقبلت 261 ألف طن قمح حتى صباح اليوم؛ حيث تم توريد 4500 طن أمس السبت، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التي تبلغ 335830 فدانًا.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم،  مع استمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح يوميًا بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة المراجعة الدورية لكافة التجهيزات المتعلقة بعملية التوريد خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليمها للمزارعين.

وتمت أعمال المعاينة من مديريتي التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن مواقع إستلام وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من إعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع، حيث تبدأ أعمال لجان إستلام القمح بالشون والصوامع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشر مساءً في الشون والصوامع المجهزة بالإنارة داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

إجمالى المساحة المنزرعة التخزين الجيد الإجراءات الدكتورة نهال بلبع الجهات المختصة التيسيرات للمزارعين

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