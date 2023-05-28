دور العرض السينمائي تستقبل فيلم "19 ب" لـ سيد رجب.. الأربعاء

تستقبل دور العرض السينمائي، فيلم «19 ب» للنجم سيد رجب، يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 مايو، ليدخل المنافسة ضمن موسم أفلام صيف 2023.

وفى سياق متصل، طرح القائمون على العمل الإعلان الرسمي للفيلم، فى إطار الحملة الترويجية تمهيدًا لعرضه خلال أيام فى صالات السينما، منذ أيام، وذلك بعد جولة الفيلم في المهرجانات الدولية التي بدأها الشهر الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر مع عروض أخرى في مهرجانات سينمائية دولية في كل من السويد والمغرب والعديد من الدول الأخرى.

تفاصيل أحداث فيلم «19 ب»

تدور أحداث فيلم 19 ب، حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينيات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

أبطال وصناع فيلم «19 ب»

ويقوم ببطولة الفيلم بجانب النجم سيد رجب، كل من الفنانين أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس، كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصرالله، مونتاج سارة عبدالله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبدالله السيد.

يذكر أن فيلم 19 ب، تم عرضه لأول مرة عالميًا في برنامج الفيلم الإفريقي بمهرجان مينيابوليس سانت بول السينمائي بحضور المخرج، وشارك في مهرجان هوليوود للفيلم العربي، ودخل المنافسة الرسمية في مهرجان مالمو للفيلم العربي، وحصد على ثلاث جوائز في مسابقة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الرابع والأربعين للأفلام الطويلة، وحصل الفيلم على جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (FIPRSI)، وجائزة أفضل فيلم عربي، وجائزة هنري بركات لأفضل مساهمة فنية، قدمها مدير التصوير مصطفى الكاشف.