ثقافة السويس تقدم العرض المسرحي "الطوق والإسورة" (صور)

شهد مركز شباب الجناين بقرية العمدة بالسويس، انطلاق العرض المسرحي "الطوق والإسورة"، أمس السبت، والذي يستمر حتى الأربعاء المقبل، ضمن فعاليات الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة.

العرض عن رائعة الراحل الكبير يحيى الطاهر عبد الله "الطوق والإسورة"، إعداد محمد عبد الله، ديكور علاء الحلوجي، أشعار يس الضوي، ألحان أحمد مصطفى، إخراج منصور غريب، وتدور أحداثه عن حياة الأم "حزينة" وزوجها العجوز وابنتها فهيمة، وسفر ابنهما للشام للعمل هناك، فتزوج ابنتها من حداد، لكنها تطلق منه، مع أن أمها دبرت أمر حملها من رجل في معبد، لكن تمرض فهيمة بالحمى وتموت بعد موت والدها، وتبقى حزينة مع الطفلة التي تكبر وتحمل من صديق طفولتها ابن الشيخ، وحين يعلم خالها يعذبها، وبعد ذلك يقطع رأسها ابن الحدادة ويرميه عند خالها، وينفض الناس عنه.

والعرض بطولة مجموعة من فناني فرقة الجناين المسرحية ببيت ثقافة العمدة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدمه فرع ثقافة السويس ضمن عروض المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافي، ويأتي استمرارا لحالة الزخم بمسارح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات.

إن رواية "الطوق والأسورة"، أكثر أعمال يحيى الطاهر عبد الله الأدبية بروزًا وشهرة، وكانت أصلًا مجموعة من القصص القصيرة ثم جُمعت لتشكل رواية مهمة، تمكنت من وضع قارئها في مجتمع يشبه حوض السمك، حيث تلتقي الأعراف والتقاليد، والضغائن العائلية، والعواطف والمشاعر الإنسانية الأساسية، وتتفاعل كلها لتصبح جزءًا من الرواية.

يحيى الطاهر عبد الله من مواليد 30 أبريل 1938 بقرية الكرنك بمحافظة الأقصر بصعيد مصر، وتوفي يوم 9 أبريل 1989 على طريق القاهرة الواحات، ويعد واحدًا من الوجوه البارزة بين مبدعي فترة الستينيات، وهو شاعر القصة القصيرة بحق كما لُقِّب، وما زال الفيلم المأخوذ عن روايته يذكِّر الجميع به، وهو "الطوق والأسورة"، بالرغم من اعتباره فيلما نخبويا غير جماهيري على نحو ما.

-

--