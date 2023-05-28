الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بايرن ميونخ يكشف أسباب إقالة كان وحميديتش.. وموقف توخيل من الاستمرار

هيربرت هاينر رئيس
هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني

كشف هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، أسباب إقالة الثنائي أوليفر كان وصالح حميديتش من منصبيهما في النادي أمس.

وأعلن بايرن ميونخ إقالة أوليفر كان، من منصب الرئيس التنفيذي للنادي، بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الألماني للمرة الـ33 في تاريخه.

وقال هيربرت في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالنادي: "لم يسير الموسم كما كنا نتمنى.. تبادلنا الآراء مع مجلس الإدارة ومجلس الإشراف، ولاحظنا إشارات تحذيرية وقررنا البدء من جديد في الموسم الجديد والانفصال عن أوليفر كان وحميدتش".

وأضاف عن مستقبل توماس توخيل مدرب الفريق: "نحن مقتنعون به، لقد تحدثت إلى توماس يوم الجمعة، لا أعرف لماذا لا ينبغي أن يكون مدربنا الموسم المقبل؟".

وتوج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للمرة الـ33 في تاريخه والـ11 على التوالي عقب الفوز على فريق كولن في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من عمر البطولة بهدفين مقابل هدف.

وعين المجلس الإشرافي لبايرن ميونخ جاك كريستيان دريزين، رئيسًا جديدًا للنادي، بعدما شغل منصب نائب الرئيس خلال السنوات العشر الماضية؛ فيما لم يتحدد بعد خليفة حميديتش في منصب المدير الرياضي.

بايرن ميونخ هيربرت هاينر كان حميديتش هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ

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