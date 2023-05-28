الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

القصبي : حملة "اعرف قدر نبيّك" دعوة لاستعادة القيم الأخلاقية والإنسانية

د. القصبي
د. القصبي

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، إن الحملة التي أطلقها وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، "اعرف قدر نبيّك" اليوم، هي دعوة لاستعادة القيم الأخلاقية والإنسانية ودعوة للبحث في أعظم وأشرف سيرة في الوجود وهي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك خلال إطلاق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مبادرة "اعرف قدر نبيك"، بحضور الدكتور أحمد عمر هاشم، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف والدكتور خالد الجندي الداعية الإسلامي والدكتور رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي. 

وأكد رئيس الطرق الصوفية، أن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمنا الصدق والوفاء والإخلاص وحسن الأدب  "ادبني ربي فأحسن تأديبي"، مشيرًا إلى أن سيرة الرسول تعلمنا أيضًا معنى الحب "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".

وأوضح أن سيرة رسول الله ترسخ فينا حب العمل وإتقانه والانتماء والحفاظ على هذا الوطن، مشيرًا إلى أنه عندما طرده أهل مكة منها قال: "والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت".

الدكتور عبدالهادي القصبي مشايخ الطرق الصوفية الدكتور محمد مختار جمعة سيرة رسول

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