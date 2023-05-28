الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيراميكا فى الدورى وموعد المباراة والقنوات الناقلة

تشكيل الاهلى المتوقع
تشكيل الاهلى المتوقع امام سيراميكا

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيراميكا فى الدورى وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير المارد الأحمر، كون مباراة سيراميكا كليوباترا هى البروفة الأخيرة للشياطين الحمر قبل مواجهة الوداد المغربى، فى التاسعة من مساء الأحد القادم فى مباراة الذهاب بنهائى دورى أبطال إفريقيا.

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ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا، لمواصلة احكام قبضته على قمة الدورى، وتوسيع الفارق بينه وبين بيراميدز اقرب منافسية لسبع نقاط.

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباتر فى الدورى والقنوات الناقلة

يلتقى الأهلى مع سيراميكا كلبوباترا فى تمام التاسعة والنصف من مساء غدًا الأثين فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين بمسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى تقام على ستاد القاهرة الدولى.

وتنقل مجموعة قنوات اون تاسم سبورتس المباراة على الهواء مباشرًا، ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

تاريخ مواجهات الأهلى وسيراميكا كليوباترا

ألتقى الأهلى وسيراميكا كليوباترا خس مرات من قبل فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حقق الاهلى الفوز فى 3 مباريات، وتعادل الفريقين فى مباراتين، ولم يحقق سيراميكا اى فوز على المارد الأحمر، ونجح الاهلى فى تسجيل 12 هدف فى شباك سيراميكا، وتلقت شباكه هدفين، ويعتبر محمد مجدى افشه هو الهداف التاريخى فى مباريات الفريقين برصيد هدفين.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا فى الدورى

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الاهلى، على التشكيل الذى ينوى الاعتماد عليه فى مواجهة سيراميكا كليوباترا، والذى لن يختلف عن مواجهة طلائع الجيش فى الجولة الماضية.

وتلقى الجهاز الفنى للاهلى صدمة قوية بعد الاصابة التى تعرض لها حمدى فتحى لاعب وسط الفريق فى العضلة الخلفية، والتى جعلت موقف اللاعب صعب فى اللحاق بمباراتى الذهاب والاياب فى نهائى دورى الابطال أمام الوداد المغربى.

وتشهد صفوف الاهلى غياب محمد الشناوى للاصابة والايقاف، وعلى لطفى للاصابة، بالاضافة لحمدى فتحى. 

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا

مصطفى شوبير في حراسة المرمي

محمد أشرف و ياسر ابراهيم  ومحمود متولي و خالد عبد الفتاح فى الدفاع 

آليو ديانج و عمرو السولية و محمد مجدى أفشة فى وسط الملعب

أحمد قندوسي وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف فى الهجوم

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