الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط حشيش بـ3 ملايين جنيه في شمال سيناء

حشيش
حشيش

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط سيدتين متورطين في الاتجار في طرب حشيش بقيمة 3 ملايين جنيه.

وتبين ضبطهما وبحوزتهما 474 طربة من مخدر الحشيش وزنت 47,5 كيلو جرام، مبالغ مالية، هاتفى محمول.

بمواجهتهما اعترفتا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وهاتفى المحمول للتواصل مع عملائهما وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3 ملايين جنيه .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية سيدتين ضبط قطاع الأمن العام

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