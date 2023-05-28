وحدة عمالية لدعم الاقتصاد الأخضر برئاسة سولاف درويش

قررت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية إنشاء سكرتارية متخصصة للاستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر تتولى رئاستها النائبة سولاف درويش رئيس النقابة العامة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وذلك على غرار الوحدة التى أنشأها البنك المركزى المصري.

وأعلنت سولاف درويش، في أول اجتماع للجنة الخبراء أن الهدف تعزيز قدرات النقابات العمالية للمشاركة الجادة في الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر منخفض الكربون تماشيا مع برنامج الأمم المتحدة القائم على تنفيذ قرارات المؤتمر العالمي للمناخ وتشمل المرحلة الأولى منه مجموعة من الدول من بينها مصر وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ برامج تثقيفية وأعضاء المنظمات النقابية حول هذه الأهداف.