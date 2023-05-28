بالقرآن الكريم.. القارئ "عبدالناصر حرك" يفتتح مبادرة "اعرف قدر نبيك"

أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة "اعرف قدر نبيك صلى الله عليه وسلم"، اليوم الأحد من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، والدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والشيخ خالد الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور رمضان عبدالرازق.

وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وحضر الفعاليات الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور خالد صلاح، مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، والدكتور السيد عبد المجيد، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة وعدد من قيادات وزارة الأوقاف بمختلف المديريات بعدد من المحافظات.

وأكدت وزارة الأوقاف أن ديننا دين التوكل والأخذ بالأسباب لا التواكل أو إهمال الأخذ بالأسباب، وحُبُّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم)- واتباع سنته لا يدفعان أبدًا إلى التواكل أو البطالة أو الكسل أو عدم الأخذ بالأسباب، إنما يدفعان وبقوة إلى العمل والإنتاج والإتقان.