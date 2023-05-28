ماذا يفعل محمد صلاح أمام ساوثهامبتون قبل موقعة الدورى الإنجليزى؟

يستعد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لمواجهة ساوثهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره ساوثهامبتون، على ملعب "سانت ماري"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ونستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح أمام ساوثهامبتون قبل المباراة المرتقبة في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم هي الحادية عشرة التي يخوضها محمد صلاح أمام ساوثهامبتون.

- خاض محمد صلاح 10 مباريات من قبل أمام ساوثهامبتون بقميص ليفربول، حقق خلالها 9 انتصارات، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط.

- وخلال هذه المباريات، سجل محمد صلاح 7 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين هذا الموسم على ملعب "أنفيلد رود"، قد انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3-1، ولم يحرز محمد صلاح أي هدف، حيث سجل الثلاثية كل من روبرتو فيرمينو (هدف) وداروين نونيز (هدفين).

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام ساوثهامبتون فى الدورى الإنجليزى؟

- يسعى محمد صلاح للوصول لهدفه رقم 20 في الدوري الإنجليزي مع ليفربول، وذلك للموسم الخامس من أصل 6 مواسم.

- يريد محمد صلاح إحراز هدف على الأقل، حتى يصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 20 هدفًا ويصنع 10 أهداف على الأقل، في ثلاثة مواسم مختلفة بالبطولة، ليتخطى إنجاز الأسطورة الفرنسية تييري هنري، الذي سجل 20 هدفًا وصنع 10 أهداف في موسمين.

- كذلك يأمل محمد صلاح في تسجيل هدف بمباراة اليوم، من أجل الانفراد بالمركز الخامس بقائمة الهدافين التاريخيين لليفربول في مختلف المسابقات، حيث سجل 186 هدفًا حتى الآن، بالتساوي مع ستيفن جيرارد.

ترتيب ليفربول وساوثهامبتون فى الدورى الإنجليزى

ويتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، خلف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع برصيد 70 نقطة.

بينما يتواجد فريق ساوثهامبتون حاليًا في المركز العشرين والأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة.

وستكون المباراة بمثابة "تحصيل حاصل" لكلا الفريقين، بعدما ضمن ليفربول التأهل للدوري الأوروبي بعد الفشل في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا، أما ساوثهامبتون فسيخوض آخر مبارياته ببطولة الدوري الإنجليزي، قبل الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى "شامبيونشيب".