شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

قررمحافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة والمرافق ومديريات الخدمات لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها مختلف مناطق المحافظة.

وذكرت المحافظة - في بيان اليوم الأحد أن مختلف المراكز والمدن تعرضت لعواصف ترابية ورياح شديدة محملة بالأتربة والرمال الناعمة ، أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية بشكل كبير، بالإضافة إلى سقوط أمطار رعدية مصحوبة ببرق وانخفاض في درجات الحرارة .

وأضافت أن العاصفة الترابية تسببت في زحف الرمال الناعمة على مختلف الطرق بشمال سيناء ، وخاصة الطريق الساحلى : رفح / الشيخ زويد / العريش / القنطرة والطرق الدائرية الجديدة والطرق الرئيسية في منطقة وسط سيناء وخاصة طريقى : السويس / الحسنة / نخل والعريش / الحسنة / نخل ومختلف الطرق الفرعية، وتشهد مختلف الطرق حذرا شديدا من السائقين تحسبا لوقوع حوادث ، فيما فضل أغلب المواطنين التزام منازلهم وعدم الخروج.

وأشارت المحافظة إلى أن العواصف الترابية والرياح الشديدة تسببت في إغلاق ميناء العريش البحرى وتوقف عمليات الصيد في مياه البحر الأبيض المتوسط.. إلى جانب سقوط عدد من الأشجار واللوحات الاعلانية وأعمدة الإنارة.

وأكدت مصادر في غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على المتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة الري والطرق، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي إخطارات أو بلاغات حتى اللحظة.