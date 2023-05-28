الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

قررمحافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة والمرافق ومديريات الخدمات لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها مختلف مناطق المحافظة.

وذكرت المحافظة - في بيان اليوم الأحد أن مختلف المراكز والمدن تعرضت لعواصف ترابية ورياح شديدة محملة بالأتربة والرمال الناعمة ، أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية بشكل كبير، بالإضافة إلى سقوط أمطار رعدية مصحوبة ببرق وانخفاض في درجات الحرارة .

وأضافت أن العاصفة الترابية تسببت في زحف الرمال الناعمة على مختلف الطرق بشمال سيناء ، وخاصة الطريق الساحلى : رفح / الشيخ زويد / العريش / القنطرة والطرق الدائرية الجديدة والطرق الرئيسية في منطقة وسط سيناء وخاصة طريقى : السويس / الحسنة / نخل والعريش / الحسنة / نخل ومختلف الطرق الفرعية، وتشهد مختلف الطرق حذرا شديدا من السائقين تحسبا لوقوع حوادث ، فيما فضل أغلب المواطنين التزام منازلهم وعدم الخروج.

وأشارت المحافظة إلى أن العواصف الترابية والرياح الشديدة تسببت في إغلاق ميناء العريش البحرى وتوقف عمليات الصيد في مياه البحر الأبيض المتوسط.. إلى جانب سقوط عدد من الأشجار واللوحات الاعلانية وأعمدة الإنارة.

وأكدت مصادر في غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على المتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة الري والطرق، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي إخطارات أو بلاغات حتى اللحظة.

الاستعداد القصوى الأتربة والرمال استقرار فى الأحوال الجوية الاستعداد لمواجهة الخدمات المعنية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة الرياح الشديدة الطرق الرئيسية العواصف الترابية انخفاض في درجات الحرارة

الأكثر قراءة

بعد قليل.. الكويت تحتضن اجتماع مجلس وزراء "أوابك"

صفحات الغش الإلكترونية تزعم تداول اللغة الإنجليزية لطلاب الدبلومات الفنية

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى بأن استقرار السودان ينعكس على الأطراف الإقليمية

وزير التنمية المحلية يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية.. ويفتتح عددًا من المراكز التكنولوجية بشمال سيناء

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة حكومية بـ40 مليار جنيه

وزير الإسكان: بدء تنفيذ الطرق والمحاور بالمناطق المضافة للعبور الجديدة والشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى!(4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟