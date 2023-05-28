بعد تخطى رونالدو.. ميسى على موعد مع معادلة رقم جيجز التاريخى

دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، التاريخ من جديد أمس بعد قيادته فريقه للقب الدوري.

وسجل ميسي هدف باريس سان جيرمان في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام ستراسبورج، وحسمت تتويج فريق العاصمة الفرنسية بلقب الدوري.

وجاء هدف ميسي لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

ورفع النجم الأرجنتيني رصيد أهدافه في الدوريات الخمسة الكبرى إلى 496 هدفًا متخطيًا الرقم القياسي السابق المسجل باسم رونالدو الذي يمتلك 495 هدفًا.

وتوج ميسي باللقب الـ12 في مسيرته بالدوريات الأوروبية ليفصله لقب دوري واحد فقط لمعادلة الويلزي ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق في الأكثر تتويجًا ببطولات الدوري في الدوريات الخمسة الكبرى.

وأصبح باريس سان جيرمان بعد تتويجه بلقب الدوري الفرنسي، هو الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 11 بطولة، متخطيًا الرقم القياسي المسجل لفريق سانت إيتيان برصيد 10 ألقاب.

وينافس ميسي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعدما قدم موسما مميزا للغاية حيث سجل 20 هدفًا وصنع 20.