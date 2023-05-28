الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط مستريح العقارات بعد استيلائه على 5 ملايين جنيه بسوهاج

متهم
متهم

استولى صاحب مكتب استيراد وتصدير على 5 ملايين جنيه من المواطنين بمركز أخميم بمحافظة سوهاج ليتاجر  بها في بالاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية ولكنه لم يفي بوعده وتم تحرير محضر بالواقعة، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ لمركز أخميم بتحرير محضر من  الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد.


وتضمن المحضر بلاغ المدعو «محمد ا خ ع» سن 44 عاما صاحب شركة خاصة للمقاولات العمومية وعدد 3 آخرين  ويقيمون دائرة مركز أخميم بتضررهم من المدعو «علاء ح ح ع» سن 45 عاما صاحب مكتب إستيراد وتصدير ويقيم دائرة مركز أخميم  لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها خمسة ملايين جنيها لتوظيفها فـي مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل أرباح نصف سنوية إلا أنه لم يف بوعد أو رد المبالغ المالية. 

 

تم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة 


عقب استصدار اذن النيابة العامة  تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

 

5 مليون جنيه استثمار العقاري استيراد وتصدير الأموال العام البحث الجنائي الداخلية

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