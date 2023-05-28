الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-5-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي، بجانب مباراة حرس الحدود ضد غزل المحلة، ومباراة إنبي ضد فيوتشر في بطولة كأس مصر.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

- حرس الحدود × غزل المحلة: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD

- إنبي × فيوتشر: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الكونفدرالية الأفريقية

- يانج أفريكانز × اتحاد الجزائر: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4   

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- أرسنال × وولفرهامبتون: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium

- أستون فيلا × برايتون: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2

- برينتفورد × مانشستر سيتي: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- تشيلسي × نيوكاسل يوناتيد: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium

- كريستال بالاس × نوتينجهام فورست: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2 English

- إيفرتون × بورنموث: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Connect.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-5-2023 والقنوات الناقلة

- ليدز يونايتد × توتنهام هوتسبير: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

- ليستر سيتي × وست هام يونايتد: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 7

- مانشستر يونايتد × فولهام: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium

- ساوثهامبتون × ليفربول: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD Xtra 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- أتلتيك بيلباو × إلتشي: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Fr 7 HD max

- أتلتيكو مدريد × ريال سوسيداد: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- برشلونة × ريال مايوركا: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1 

- خيتافي × أوساسونا: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Connect

- قادش × سيلتا فيجو: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Connect

- رايو فاليكانو × فياريال: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Connect

- ألميريا × بلد الوليد: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Connect

- جيرونا × ريال بيتيس: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Connect

- فالنسيا × إسبانيول: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- هيلاس فيرونا × إمبولي: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- بولونيا × نابولي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- مونزا × ليتشي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2

- لاتسيو × كريمونيزي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- يوفنتوس × ميلان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للشباب

- العراق × إنجلترا: في تمام الساعة التاسعة مساءً 

- تونس × أوروجواي: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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